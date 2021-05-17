В Ярославской области от COVID-19 привились больше 109 тысяч человек

Первый этап вакцинации от коронавируса прошли 109 тысяч 259 ярославцев Фото: Правительство Ярославской области

Первый этап вакцинации от коронавируса прошли 109 тысяч 259 ярославцев. Использовано 84,5% от поступившей вакцины. Второй этап вакцинации завершили 87 тысяч 974 человека – это 68% от количества поступившего в область препарата. Такие данные опубликованы в федеральном регистре вакцинированных.

В Ярославской области помимо «Спутник V» теперь можно привиться второй вакциной – «ЭпиВакКороной». В регион пришла первая партия препарата – 1620 доз, которыми можно привить 810 человек. Вакцину распределили по клиникам.

По данным на 17 мая, в Ярославской области за сутки COVID-19 заболели 76 человек, четверо скончались.