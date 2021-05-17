В Ярославле на Волге вновь появилась нефтяная пленка

На Волге заметили нефтяные пятна. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

На поверхности Волги ярославцы вновь заметили нефтяные разводы.

- Вода в Волге ниже речного вокзала и до судостроительного завода 15 мая – сплошная нефтяная пленка. Куда смотрят экологи, - написал автор фотографии, опубликованной в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Как пояснили в департаменте охраны окружающей среды Ярославской области, информацию о ЧП на реке передали в Росприроднадзор и межрайонную природоохранную прокуратуру.

В марте этого года Волга уже пострадала от сброса нефтеотходов. К ликвидации ЧП пришлось привлекать специалистов для установки бонов.