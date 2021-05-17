Мэрия Ярославля отменила запрет на строительство на месте Карабулинской развязки

Мэрия Ярославля отменила постановление о резервации земель под Карабулинскую развязку. Власти объяснили это поиском решений, которые лягут в основу нового генерального плана города.

Напомним, что по распоряжению городских властей в створе от Толбухинского моста до проспекта Фрунзе было запрещено какое-либо строительство и сделки с недвижимостью. Под изъятие попадали более 160 частных домовладений, в том числе многоквартирные дома и другие крупные объекты. Однако сейчас ситуация поменялась.

- В настоящее время мэр Ярославля Владимир Волков поставил задачу перед департаментом градостроительства разработать комплексную схему организации дорожного движения. При этом будут учитываться современные потребности горожан, соблюдаться баланс личного, общественного, специализированного транспорта путем проведения анализа существующей транспортной системы и поиска новых решений, которые лягут в основу нового генплана города, - пояснил главный архитектор города Артем Цымбалов.

По его словам, при прокладке новых направлений улиц и расширении старых, постараются сохранить существующие жилые дома и частные домовладения. В том числе, благодаря новым подходам к решению транспортных проблем, которые появились за последние годы.

Как пояснил Артем Цымбалов ИА Regnum, отказ от резервирования не означает отказ от самой Карабулинки. Если развязка войдет в новую схему организации дорожного движения в Ярославле, то к вопросу ее строительства еще вернутся.