В Рыбинске пьяная мать угрожала убить заведующую детским садом Фото: Мария ЛЕНЦ

В отношении 31-летней жительницы Рыбинска возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством».

В детский сад за своим ребенком женщина пришла пьяная. Естественно, сотрудники сада малыша ей отдавать отказались и вызвали полицию. Нетрезвую мать это разъярило: она стала оскорблять присутствующих, кричать матом, размахивать руками. А потом обстановка накалилась настолько, что женщина достала ручку и острый наконечник направила в сторону заведующей детским садом, угрожала ей убийством.

- Сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении – «неисполнение родителем обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

За угрозу убийством нерадивой матери грозит лишение свободы на срок до двух лет. Но, возможно, отделается она обязательными или принудительными работами.