В Ярославле водитель сбил двух человек и уехал с места ДТП

На проспекте Фрунзе в Ярославле произошло ДТП. Скриншот с камер видеонаблюдения

Поздно вечером 16 мая на проспекте Фрунзе в Ярославле произошло ДТП: у дома №51 под колеса машины попали двое мужчин. Водитель автомобиля, даже особо не притормаживая, с места аварии умчался.

Помощь пострадавшим оказали прохожие, которые, в отличие от человека, сидевшего за рулем, сразу бросились к людям, лежащим на асфальте. К счастью, молодые люди – пострадавшим 21 и 24 года – довольно легко отделались, врачи назначили им амбулаторное лечение.

Сейчас полиция разыскивает водителя, который скрылся с места аварии. Ярославцев, имеющих запись видеорегистратора, где зафиксировал факт наезда, правоохранители просят позвонить про телефонам 30-10-10 или 02 (с мобильного 102).

- Друзья мои, без обид! В Ярославской области очень плохо соблюдаются правила дорожного движения. Приезжаешь к вам в гости, находишься в полном шоке от манеры вождения ярославских автолюбителей! Ребята, для начала обратите внимание на разметку на дороге. Ощущение, что в Ярославль - приют бывших пилотов, и полоса должна быть между шасси (колес). И смех и грех! Уважения ноль к тем, кто с тобой на дороге. У нас Вологодской области на фоне Ярославской живут сплошь джентльмены и леди. Не идеально, но в Ярике полный трэш! Про Иваново вообще молчу... Там одни камикадзе, - пишет Ирина Туманова.