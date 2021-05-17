В Ярославской области ищут пропавшего подростка

Денис пропал вечером 15 мая. ФОТО: группа "ЯРОО Поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

В Ярославской области пропал 17-летний подросток. Денис Демин ушел из дома в поселке Дубки около четырех часов вечера в субботу, 15 мая. До сих пор о молодом человеке ничего не известно.

На вид Денису 17-18 лет, рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые.

Был одет во все черное: кофта с капюшоном, спортивные брюки, спортивную куртку, кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Если вы располагаете информацией о местонахождении Дениса или видели его, сообщите по телефонам 02, 102 или 112 – полиция, 8(910)964-08-38 – горяча линия «ЯрСпас».