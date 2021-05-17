В Ярославской области владельцам пострадавшим от урагана домов выплатят компенсации

В Любиме стихия нанесла наибольший ущерб. ФОТО: группа "Жесть Ярославской области"

Владельцам частных домов, которые пострадали во время сильного урагана в Любиме, выплатят частичные компенсации на восстановление крыш. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области. Установлено, что повреждены покрытия на 26 домах.

Также специалисты фонда капремонта будут оказывать помощь по ремонту поврежденных крыш на трех многоквартирных домах города. Пока что управляющие компании, как сообщают в региональном правительстве, покрыли крыши временным материалом. С 17 мая начнутся восстановительные работы.

- Кровли будут восстановлены в рамках ликвидации ЧС в кратчайшие сроки. Все три многоквартирных дома, которые пострадали от стихии, находятся на счете регионального оператора, - пояснили в правительстве.

В Любиме во время урагана были повреждены крыши 19 строений, в том числе 17 жилых домов, гараж и детский сад. До окончания ремонта дети будут распределены по другим дошкольным учреждениям. Местных жители говорят, что иначе как смерчем, этот разгул стихии назвать нельзя.