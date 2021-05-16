В Ярославле неделю разыскивают 32-летнего мужчину. ФОТО: ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас"

Уже почти неделю в Ярославской области идут поиски 32-летнего Дмитрия Кузнецова. Он ушел из дома во Фрунзенском районе 11 мая, и с тех пор никакой информации о нем нет. Приметы, по которым можно узнать Дмитрия: рост около 170 сантиметров, на вид 30 лет, худощавое телосложение, короткие черные волосы и голубые глаза. Мужчина был одет в серую футболку и синие джинсы, на ногах черные кроссовки.

У пропавшего заторможена речь

Если кто-то видел Дмитрия или знает его местонахождение, звоните по телефонам: 02, 102 или 112. Горячая линия ЯрСпаса – 8-910-964-08-38