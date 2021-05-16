В Любиме Ярославской области введен режим чрезвычайной ситуации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Любиме введен режим ЧС из-за разрушений после урагана. Как пояснили в правительстве Ярославской области, специалисты сейчас разрабатывают план восстановительных работ в поврежденных домах. Дети из сада, в котором пострадала крыша, будут распределены по другим дошкольным учреждениям до окончания ремонта.

- Осталось подключить к электричеству три населенных пункта, в которых проживают пять человек и часть улицы Советской в Любиме, - отметили в правительстве области.