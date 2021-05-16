В Ярославле во время ураган рухнул потолок в квартире аварийного дома Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в доме 41 на улице Пирогова во время вчерашнего урагана рухнул потолок в одной из квартир. К счастью, там сейчас никто не живет. Еще в 2015 году дом был признан аварийным и подлежащим сносу. Расселение жильцов запланировано на 2022 год. Подписчики соцсетей говорят, что потолок падает уже второй раз. Первый раз случился 2 июня 2020 года, тогда провалившимися досками чуть не накрыло ребенка. Возможно, поэтому прошлые жильцы съехали из комнаты.

Сегодня, 16 мая специалисты администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов провели обследование этой комнаты.

- Помещение не эксплуатируется с прошлого года. Во избежание несчастного случая повторно предложили собственникам квартиры воспользоваться маневренным фондом для проживания до расселения, рассказал глава администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Андрей Удальцов.

Как пояснили в мэрии города, на следующей неделе специальные службы проведут локальный ремонт кровли и вывезут мусор из комнаты.