Погода в Ярославской области с 17 по 23 мая: придет аномальная жара Фото: Иван МАКЕЕВ

Этой весной погода показала ярославцам свой характер. Температура варьировалась - от -10 до +30. Чего же ждать дальше?

17 мая ожидается +23 градуса, переменная облачность, ветер не очень сильный.

18 мая солнце прогреет воздух до 28-30 градусов тепла. Горожанам советуем запастись головными уборами и солнцезащитными очками, осадков в этот день не будет.

Как говорят специалисты Центра «Фобос», такой жары, как ожидается 18 мая, не было никогда за всю историю регулярных метеорологических наблюдений. Падёт рекорд далекого 1897 года, когда метеорологи зафиксировали в этот день +29,1.

19 мая сохранится такая же погода, что и накануне. Ночью будет около +17 градусов, дождей также не предвидится. В такую жару нужно пить больше воды, не забываем об этом.

20 мая термометр поднимется лишь до +20 градусов, ветер усилится и, скорей всего, будет дождь, а возможно даже гроза.

21 мая станет еще прохладнее – 16 градусов, облака затянут небо и ветер может нагнать тучи с осадками.

22 мая будет около 20 градусов тепла, возможен дождь, но потом, вероятно, выглянет солнце.

23 мая ярославцев погода вновь не обрадует – сильные осадки и не больше 21 градуса.