В Ярославской области из-за нехватки водителей отменяют автобусы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 15 мая отменили часть автобусных рейсов из Тутаева в Ярославль. Как сообщается в группе «Тутаев Подслушано», ситуация возникла из-за нехватки водителей. Убрали следующие рейсы маршрута №158:
- «Тутаев –Ярославль (Ярославль Главный) через поселок Константиновский» с отправлением из Тутаева в 6:40, 11:40, 14:40 и 17:55.
- «Тутаев - Областная больница (ЯОКБ)» с отправлением из Тутаева в 8:00 и в 13:45.
- «Тутаев – поселок Константиновский – Микляиха - Ярославль (Ярославль Главный)» - отправление из Тутаева в 7:00, 10:40 и 17:20.
В группе ВКонтакте Администрации Тутаевского района указано актуальное расписание этих автобусов.
Маршрут № 158:
- «Тутаев – Ярославль Главный – через поселок Константиновский» - 05:00, 8:50, 19:15 ежедневно.
- «Миклияха – Ярославль Главный» - 6:40 из поселка Миклияха с понедельника по пятницу в рабочие дни.
Маршрут № 165 «Тутаев – Ярославль Главный через поселок Никульское» - 8:45 в пятницу, субботу и воскресенье, 13:40 – ежедневно.
Маршрут № 161К – без изменений, автобусы ходят по обычному расписанию.
В соцсетях развернулись бурные обсуждения по поводу отмены рейсов:
-Дожили. Дальше - хуже
-Ситуация ужасная!!! Как утром добираться на учебу, на работу? Похоже, никого это не интересует. Попутки тоже не резиновые, всех не заберут. Ситуация SOS!
-Интересно, а как теперь на работу ехать в Микляиху?
-Хоть бы до областной больницы оставили!!! Люди же часто туда ездят.
-Все выходим с протестом на трассу!
-Девять рейсов отменить одним разом?! Вообще-то ситуация из ряда вон! В чем причина такого массового увольнения водителей?