В Ярославской области из-за нехватки водителей отменяют автобусы Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 15 мая отменили часть автобусных рейсов из Тутаева в Ярославль. Как сообщается в группе «Тутаев Подслушано», ситуация возникла из-за нехватки водителей. Убрали следующие рейсы маршрута №158:

- «Тутаев –Ярославль (Ярославль Главный) через поселок Константиновский» с отправлением из Тутаева в 6:40, 11:40, 14:40 и 17:55.

- «Тутаев - Областная больница (ЯОКБ)» с отправлением из Тутаева в 8:00 и в 13:45.

- «Тутаев – поселок Константиновский – Микляиха - Ярославль (Ярославль Главный)» - отправление из Тутаева в 7:00, 10:40 и 17:20.

В группе ВКонтакте Администрации Тутаевского района указано актуальное расписание этих автобусов.

Маршрут № 158:

- «Тутаев – Ярославль Главный – через поселок Константиновский» - 05:00, 8:50, 19:15 ежедневно.

- «Миклияха – Ярославль Главный» - 6:40 из поселка Миклияха с понедельника по пятницу в рабочие дни.

Маршрут № 165 «Тутаев – Ярославль Главный через поселок Никульское» - 8:45 в пятницу, субботу и воскресенье, 13:40 – ежедневно.

Маршрут № 161К – без изменений, автобусы ходят по обычному расписанию.

В соцсетях развернулись бурные обсуждения по поводу отмены рейсов:

-Дожили. Дальше - хуже

-Ситуация ужасная!!! Как утром добираться на учебу, на работу? Похоже, никого это не интересует. Попутки тоже не резиновые, всех не заберут. Ситуация SOS!

-Интересно, а как теперь на работу ехать в Микляиху?

-Хоть бы до областной больницы оставили!!! Люди же часто туда ездят.

-Все выходим с протестом на трассу!

-Девять рейсов отменить одним разом?! Вообще-то ситуация из ряда вон! В чем причина такого массового увольнения водителей?