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Общество16 мая 2021 10:00

Во Фрунзенском районе Ярославля переделывают дорогу

Всего должны отремонтировать 15 тысяч квадратных метров дорожного покрытия
Анастасия Голубева
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Во Фрунзенском районе Ярославля переделывают дорогу

Во Фрунзенском районе Ярославля переделывают дорогу

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Корабельной во Фрунзенском районе начались ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация ТК «Восток Запад Транзит» уже сняла старое асфальтовое покрытие и сейчас устанавливает бортовой камень.

На участке от улицы Ярославской до улицы Светлой должны отремонтировать около 15 тысяч квадратных метров дороги. Помимо этого, будет нанесена разметка, установлены ограждения и дорожные знаки.