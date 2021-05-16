Во Фрунзенском районе Ярославля переделывают дорогу Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на улице Корабельной во Фрунзенском районе начались ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядная организация ТК «Восток Запад Транзит» уже сняла старое асфальтовое покрытие и сейчас устанавливает бортовой камень.

На участке от улицы Ярославской до улицы Светлой должны отремонтировать около 15 тысяч квадратных метров дороги. Помимо этого, будет нанесена разметка, установлены ограждения и дорожные знаки.