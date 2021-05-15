Ярославль затопило второй раз за день

Тучи собрались над Ярославлем. Фото: группа "Жесть Ярославль"

15 мая Ярославль дважды был повержен в битве со стихией. Первый раз, в ночь с 14 на 15 мая, на город обрушились ливень, крупный град, прозвучали раскаты грома. Гроза была такой силы, что жители просыпались от ударов в небе, а на утро не могли выйти из домов, потому что улицы оказались затоплены.

- В каждый дождь улица Гоголя превращается в реку. Все течет с Московского проспекта вниз во дворы. Необходимо решать вопрос. Сейчас на тротуаре сплошная грязь и моря, высохнут - будет песчаная пустыня. Пешеходы передвигается по газону, - пишут жители в группе "Единая диспетчерская служба Ярославля".

Вместо тротуара - река на улице Гоголя. Фото: группа "Единая диспетчерская служба Ярославля"

К полудню 15 мая ситуация стала улучшилась, вода стала уходить, но к обеду ливень снова настиг жителей. К такому Ярославль не был готов и ливневые колодцы тоже. Все улицы города, в том числе и центральные, оказались в воде. Вот так выглядит Свобода:

- Сливы? Нет, не слышали. Хотя они есть, но видимо засорены и их не чистят, - пишет читатель "КП-Ярославль".