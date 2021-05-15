Владимир Познер будет искать в Ярославской области интересных людей

Владимир Познер посетит Ярославскую область этим летом. Фото: официальный сайт Владимира Познера "Познер Online"

Владимир Познер и Иван Ургант уже на протяжении 14 лет занимаются съемками документарных фильмов о странах мира.

Их проект называется «Путешествия Познера и Урганта», новый сезон начнут снимать уже этим летом. В этот раз режиссеры решили отправиться на теплоходе по Волге и рассказать о России и ее жителях. Планируют зайти и в Рыбинск.

- После каждого фильма вы говорили: «Это очень интересно, но когда вы снимите фильм о России?». Не так давно наша группа сидела и размышляла над тем, что будем дальше снимать? Кто-то предложил Турцию, кто-то Индию, и вдруг Иван Ургант предложил: «А почему бы не проплыть по Волге с заходом в разные города, встречаться в них с людьми, брать у них интервью?». И вот в июле этого года мы отправимся на теплоходе по реке Волге, остановимся в восьми городах: Волгограде, Саратове, Самаре, Казани, Нижнем Новгороде, Городце, Костроме и Рыбинске, - написал Владимир Познер у себя на страничке в социальной сети.

Журналист обратился к жителям перечисленных городов, что бы они помогли ему найти интересных героев для фильма. Свои предложения можно отправлять на почту: pozneronline2021@gmail.ru.