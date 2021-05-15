Последствия ливня в Ярославле 15 мая: жители столкнулись с стихией

Такие молнии сверкали над Ярославлем. Фото: группа "Жесть Ярославль"

В ночь с 14 на 15 мая природа очень ярко напомнила ярославцам о себе. Стихия обрушилась на город ливнем, раскатами грома, молниями и градом.

Такой мощной и длительной грозы в Ярославле не было уже несколько лет.

На утро жителям пришлось столкнуться с печальными последствиями такой ночки: многие улицы были затоплены, а машины покрыли вмятины, которые оставил ледяной град.

- Вся машина в мятинах от града, вот и доброе утро, - пишет житель в группе «Жесть Ярославль».

- Да, страшная ноченька была. Гремело и сверкало мощно, и ливень стеной, а потом еще вдобавок град, - добавила жительница.

Такой град приземлялся на машины. Фото: группа "Жесть Ярославль"

Ответственные за благоустройство Ярославля всю ночь расчищали забившиеся колодцы и дороги, где нет ливневок, но, по их словам, стихия не нанесла большого ущерба.

- Дежурные бригады работали всю ночь, заявок было немного. В первую очередь мы очищали забившиеся дождеприемные колодцы, чтобы максимально быстро обеспечить уход воды. Сейчас занимаемся участками, где нет ливневой канализации, рассказал директор МКП «РиОГС» Сергей Петров.

Но все же «испытания» не закончились. 15 мая жителей снова ждут ливни и грозы.

- В течение суток 15 мая местами по Ярославской области сохранится гроза с усилением ветра до 12-20 метров в секунду. В отдельных районах град, - экстренно предупредили спасатели.