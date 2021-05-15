В Ярославле возвели на постамент советский автобус

Так выглядит автобус ЛиАЗ-677. Фото: Мэрия Ярославля

14 мая на въезде в автотранспортную компанию ПАТП-1 в Ярославле открылся памятник советскому автобусу ЛиАЗ-677. Местные жители уже давно заметили ярко-желтую легенду отечественного автопрома, но официальное открытие прошло только вечера.

Автобус обкатывал дороги области до конца 90-х годов, поэтому у многих ярославцев транспорт ассоциируется с детством.

— Все мы прекрасно помним легендарный автобус ЛиАЗ-677. В самые сложные ситуации он приходил на помощь, помогал добраться из точки «А» в точку «Б». Это действительно труженик. Он был одним из основных автобусов, перевозивших пассажиров по городским маршрутам. Это наша история и о ней необходимо рассказывать подрастающему поколению, — отметил мэр Владимир Волков.

Сейчас образец считается раритетом. ЛиАЗ-677 был первым советским автобусом с автоматической коробкой передач. Всего таких автобусов в городе два - один возвели у ПАТП-1, а второй после реставрации вернут на дороги города в качестве туристического транспорта.

- Наше предприятие ПАТП-1 с большой историей. Оно создавалось в послевоенные годы и всегда выполняло важнейшие логистические задачи города. Мы стараемся в такие дни не забывать о ветеранах предприятия. Такие знаковые события, как открытие памятника, популяризируют наш общественный транспорт. При этом мы сохраняем наследие, которое было создано силами ветеранов предприятия, — рассказал первый заместитель директора ДГХ — начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.