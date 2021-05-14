В Ярославле лихач чуть не сбил ребенка на «зебре»

Перед школьником выскочил автомобиль. Фото: группа "Липовая Гора. Ярославль"

По утрам все спешат по своим делам: дети идут в школу, а взрослые едут на работу, нажимая на газ машины, чтобы не опоздать.

Сегодня, 13 мая, в Ярославле чуть не произошла трагедия. Школьник переходил дорогу по «зебре» на Липовой горе, как вдруг перед ним вылетел спешивший водитель.

Все могло бы закончиться плачевно, если б не хорошая реакция мальчика. Он резко остановился, увидев приближающуюся опасность.

- По словам свидетелей, машины притормаживали у пешеходного перехода. Ребенок начал движение уже после того, как первая и вторая машины остановились.Справа машин не было. Третий автомобиль, вместо того, чтобы затормозить, начал объезжать машины по встречке и выехал на «зебру», - пишут жители в группе «Подслушано Липовая гора».

Школьник, по-мнению некоторых ярославцев, был тоже не совсем прав. Вместо того, чтобы спокойном шагом пересечь магистраль - мальчик побежал.

- Это пешеходный переход, а не перебег - все хороши, - пишет житель.

- Исходя из Ваших слов, если бы ребенок пошел медленнее, то водитель не помчался бы по встречной полосе на обгон? Это пешеходный переход! Вблизи детские сады и школа. Есть вероятность, что у садика он так же гнал, - встала на защищу ребенка местная жительница.