В регионах создадут киберполигоны

Учения специалистов позволяют координировать работу для преодоления кибератак. Фото: ПАО «Ростелеком»

Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провел совещание по организации киберполигонов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» для различных отраслей.

В мероприятии приняли участие глава Минцифры России Максут Шадаев, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и вице-президент ПАО «Ростелеком» по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

- Президент поставил задачу по цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы, что мы и реализуем. И безопасность должна закладываться на этапах проектирования архитектуры всех систем. При этом мы понимаем, что существующие системы — государственные информационные или системы, обслуживающие текущие отрасли экономики — конечно, должны быть надежно защищены. Мы должны находиться в хорошей форме, а для этого нам нужно постоянно практиковаться. И такие национальные полигоны, которые созданы на площадке «Ростелекома», как раз позволяют организовать межведомственные учения, не подвергая опасности существующую работу текущих отраслей или органов исполнительной власти. При этом на полигоне абсолютно воссоздается работа отраслей, предприятий и даже целых городов, — сказал заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Такие тренировки и учения позволяют координировать работу различных органов для преодоления кибератак. В 2021 году на 5 киберполигонах уже пройдут учения. «Ростелеком» реализовал три сегмента киберполигона на базе дочерней компании «Ростелеком-Солар». Они повторяют инфраструктуры типовой корпоративной сети, банковской и энергетической сферы. До конца 2024 года запланировано отраслевое и функциональное развитие инфраструктуры киберполигона.

Добавим, что киберполигоны, помимо Москвы, уже открыты в Дальневосточном федеральном университете (остров Русский) и Научно-технологическом университете «Сириус» (Сочи), сообщает пресс-служба оператора.