Компания, которая занимается строительством дорог в Ярославле, накопила штрафов на 4,6 миллиона рублей

Организация, которая занимается строительством ярославских дорог, по административным штрафам накопила долг около 4,6 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

Дорожно-строительная организация, которая занимается строительством ярославских дорог, по административным штрафам накопила долг около 4,6 миллионов рублей и не торопилась с его оплатой.

- На исполнении находилось 15 исполнительных производств о взыскании штрафов на общую сумму 4,6 миллиона рублей. При ремонте и строительстве дорог организация допустила ряд правонарушений, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

В частности, речь идет о нарушениях, допущенных во время работ в водоохранной зоне. Был выписан штраф в 400 тысяч рублей, но так как он своевременно не был погашен, пришлось фирме заплатить в два раза больше.

Еще одно нарушение связано с повреждением дорог, из-за чего была создана угроза безопасности дорожного движения.

- Суд вынес постановление о признании неплательщика виновным и назначил наказание в виде наложения административного штрафа в двукратном размере ранее неуплаченного административного штрафа – 600 000 рублей, - рассказали приставы. - Судебные приставы уведомили должника о возбуждении исполнительных производств, а также предупредили о мерах принудительного исполнения. Дорожно-строительная организация оплатила в добровольном порядке 4 600 000 рублей долга по всем 15 административным штрафам.