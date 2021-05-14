Жителя Тутаева оштрафовали за нападение на сотрудника Росгвардии Фото: Олег ЗОЛОТО

Житель Тутаева так хотел попасть в сауну, что путь туда себе пробивал кулаками. Теперь за это ему придется заплатить штраф в 10 тысяч рублей и выплатить сотруднику Росгвардии компенсацию морального вреда за побои.

Конфликт произошел в феврале этого года. 32-летний мужчина кутил в родном городе, которого ему очень быстро стало мало. И он рванул в Ярославль, с целью попарить свои косточки в сауне. Но в приглянувшейся ему сауне мест не оказалось, и хозяин отказался пускать новых посетителей.

- Обвиняемый, будучи недовольным указанным обстоятельством, устроил конфликт с администратором сауны, выражаясь в ее адрес нецензурной бранью. По вызову сотрудницы сауны на место приехал патрульный автомобиль Росгвардии, - рассказали в прокуратуре Дзержинского района.

Патруль доставил задержанного в отдел полиции и там мужчина устроил дебош. Под раздачу попал сотрудник Росгвардии: тутаевец головой ударил росгвардейца по лицу.

Было возбуждено уголовное дело, свою вину мужчина полностью признал.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей, а также частично удовлетворил исковые требования потерпевшего о компенсации морального вреда, - пояснили в прокуратуре.

Уголовное дело расследовалось СО по Дзержинскому району СУ СК России по Ярославской области.