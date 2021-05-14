Отключения горячей воды в Ярославле: график

В Ярославле со следующей недели начнут отключать горячую воду Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле со следующей недели начнутся плановые отключения горячей воды. Соответствующий приказ с подписью директора департамента городского хозяйства Ярослава Овчарова уже опубликован на сайте мэрии.

На сетях и системах теплоснабжения будут проходить гидравлические испытания и профилактические работы, в случае необходимости – ремонт.

Первыми все прелести жизни без горячей воды испытают на себе жители районов, подключенных к ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Горячую воду в их домах отключат 18 мая и вернут ориентировочно 20-21 числа.

26-27 мая планируются отключения от горячего водоснабжения домов, питающихся от ТЭЦ-3. Горячую воду дадут 6 июня.

В Заволсжком районе, в том числе на Среднем и Нижнем поселках (дома, которые питаются от ЛК) воду отключат 25 мая на два дня.

Следующие испытания запланированы на июль. Ознакомиться с приказом можно здесь.