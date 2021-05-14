Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Еще
Радио
Ярославль
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 мая 2021 13:43

Прокурор Ярославского района за 2020 год задекларировал доход почти в 8 миллионов рублей

Областной прокурор заработал 3,5 миллиона
Полина Вачнадзе
КомментироватьОставить комментарий(0)
Прокурор области Дмитрий Попов за 2020 год заработал 3,5 миллиона рублей

Прокурор области Дмитрий Попов за 2020 год заработал 3,5 миллиона рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Ярославской области опубликовала сведения о доходах и имуществе сотрудников за 2020 год. Самым «богатым» прокурором по его итогам оказался прокурор Ярославского района Андрей Маркин. За прошлый год он задекларировал доход в 7 миллионов 823 тысячи рублей.

Как пояснили в прокуратуре Ярославской области, у Андрея Маркина не было собственного жилья и по закону сотруднику ведомства его должны либо предоставить, либо выделить субсидию на приобретение. Так что существенная сумма из задекларированного дохода Андрея Маркина - как раз субсидия на покупку квартиры. Судя по тому, что в декларации указана и квартира в 84 квадратных метра, она и была приобретена на выделенные деньги.

Прокурор области Дмитрий Попов за 2020 год заработал 3,5 миллиона рублей. У него в собственности квартира в 106 квадратных метров и право пользования квартирой в 73,9 квадратов. Ни машин, ни земельных участков, ни какой иной собственности у регионального прокурора больше нет.

Первый заместитель прокурора области Дмитрий Чумак в 2020 году заработал чуть больше 2,4 миллиона рублей. У него в собственности квартира и нежилое помещение.

Заместитель прокурора Владимир Поздняков задекларировал доход в 2,8 миллиона рублей, еще один заместитель – Алексей Кукин – указал доход в 2,7 миллиона.