Прокурор Ярославского района за 2020 год задекларировал доход почти в 8 миллионов рублей

Прокурор области Дмитрий Попов за 2020 год заработал 3,5 миллиона рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Прокуратура Ярославской области опубликовала сведения о доходах и имуществе сотрудников за 2020 год. Самым «богатым» прокурором по его итогам оказался прокурор Ярославского района Андрей Маркин. За прошлый год он задекларировал доход в 7 миллионов 823 тысячи рублей.

Как пояснили в прокуратуре Ярославской области, у Андрея Маркина не было собственного жилья и по закону сотруднику ведомства его должны либо предоставить, либо выделить субсидию на приобретение. Так что существенная сумма из задекларированного дохода Андрея Маркина - как раз субсидия на покупку квартиры. Судя по тому, что в декларации указана и квартира в 84 квадратных метра, она и была приобретена на выделенные деньги.

Прокурор области Дмитрий Попов за 2020 год заработал 3,5 миллиона рублей. У него в собственности квартира в 106 квадратных метров и право пользования квартирой в 73,9 квадратов. Ни машин, ни земельных участков, ни какой иной собственности у регионального прокурора больше нет.

Первый заместитель прокурора области Дмитрий Чумак в 2020 году заработал чуть больше 2,4 миллиона рублей. У него в собственности квартира и нежилое помещение.

Заместитель прокурора Владимир Поздняков задекларировал доход в 2,8 миллиона рублей, еще один заместитель – Алексей Кукин – указал доход в 2,7 миллиона.