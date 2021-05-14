«И что, люди ездят?»: в Ярославле резко подорожали услуги такси

За поездку из Заволжского района до Липовой горы ставили ценник в 1500 рублей. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня, 14 мая, в Ярославле неожиданно подорожали услуги такси. Казалось бы, видимых причин для этого нет: погода солнечная, пробки по баллам не выше обычного. А за поездку с 5-ой Яковлевской до Липовой горы пассажиру в одной из компаний такси выставили ценник сначала в 1128 рублей, а потом – в 1524 рубля.

- Это нормальные цены в 9 утра? Мда. Хорошо, что в городе есть выбор такси, добралась за 330 рублей. Конечно, и на маршрутке за 28-30 рублей прекрасно ехать, но когда опаздываешь, приходится вызывать такси, - рассказывает подписчица группы «Жесть Ярославль».

Многие комментаторы ее возмущения не оценили.

- Нормально. Вы постоянно по 50 ездите. И ничего не смущает. А когда раз в полгода вам цену загнут, так сразу … (возмущаетесь). Такси возьмут с вас свое в любом случае.

- Это нормально. Вам эти услуги никто не навязывает.

- Такого я еще никогда не видела! И что, люди ездят? Любопытно.

- Работаю в такси, никогда не видела таких цен.

- Таксисты те же самые извозчики, не они цену назначают. У них есть командир, который им приказывает. Да и мы когда едем, говорим им «сюда поверни», они нас слушают и делают так, как мы им говорим. Это нормально столько денег им платить.