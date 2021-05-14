Tele2 изменила правила на ежегодной акции «Ночь в музее»

Мероприятие пройдет с соблюдением эпидемиологических норм. Фото: ООО «Tele2 Россия»

Своих абонентов оператор приглашает на экскурсии по «другим правилам» – в прямой трансляции на скорости 4G. 15 мая экскурсоводами выступят известные деятели культуры, среди которых теле- и радиоведущий Антон Комолов, музыкант Леван Горозия (L’one), актер Константин Крюков, журналист Владимир Раевский и другие.

В этом году Tele2 запустила цикл необычных экскурсий в знаковых местах Москвы. Присоединиться к ним можно как очно, так и онлайн – с любой точки планеты. Музейные путешествия возглавят звездные гиды – каждый из них поможет взглянуть на экспозицию под другим углом и поделится своими личными историями, связанными с экспонатами. Регистрация на закрытые мероприятия начнется 14 мая в 10 утра на портале Tele2.

Неравнодушные к живописи клиенты оценят вечер в компании Константина Крюкова на выставке «Охотники за искусством», представленной в Музее русского импрессионизма. Путешествие во времени в день акции для абонентов Tele2 организует журналист, автор документальных фильмов о планете, фотограф и заядлый путешественник Марк Подрабинек.

Желающие познакомиться с историей через архитектуру могут провести вечер на выставке «ВХУТЕМАС-100» в Музее архитектуры имени А.В.Щусева. Гостей познакомит с экспозицией телеведущий, режиссер и преподаватель Тимур Соловьев – он откроет историю создания дома-коммуны К. Мельниковым и его версии памятника Колумбу, а также много других интересных фактов из 100-летней истории существования ВХУТЕМАСа.

Эксклюзивом станет уникальная площадка Государственного исторического музея с одной из самых громких премьер выставочной жизни Москвы в 2021 году – экспозиции графических работ Альбрехта Дюрера из коллекции Пинакотеки Тозио Мартиненго в Брешии. 15 мая с 18:00 выставка будет открыта только для абонентов Tele2.

В этом году в рамках акции «Ночь в музее» Tele2 подарит абонентам в два раза больше эмоций и впечатлений, восполнив упущения прошлого сезона. В период акции у клиентов появится возможность пройти в любимый музей без очереди, пригласить на выставку двух друзей, посетить несколько экспозиций на одной площадке и получить двойные бонусы в мобильных кофейнях Tele2, сообщает пресс-служба оператора.