В Ярославле начался суд над братьями, которых обвиняют в убийстве четырех человек

Подозреваемых в убийстве задержали. Фото: СУ СКР по Ярославской области

Леденящая душу история: четыре человека заживо сгорели в доме. По версии следствия, поджег совершили три брата из Красноперекопского района Ярославля, пытаясь отомстить знакомому, с которым у них был конфликт.

Все произошло в феврале 2020 года. Как говорится в материалах уголовного дела, все обвиняемые в момент совершения преступления были под алкоголем, и завалившись пьяными в чужой дом, братья начали свою расправу.

По версии следствия, мужчины до потери сознания избили двоих хозяев и двоих гостей, обокрали дом, после устроили пожар, чтобы скрыть следы преступление. Не остановило их и то, что обидчика в доме не было. В огне четыре человека погибло, удалось спасти только 87-летнего соседа, который жил во второй половине частного дома.

- Личность подозреваемых и их местонахождение были установлены, злоумышленников задержали. Следствием собрана достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - рассказала в СКР по Ярославской области.

13 мая в областном суде началось рассмотрение уголовного дела. Самому младшему обвиняемому 22 года, другим — 25 и 36 лет. У каждого подсудимого свой «набор» статей. Предъявлены обвинения в убийстве, покушение на убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, причинение средней тяжести вреда здоровью, грабеже и умышленном повреждение чужого имущества.