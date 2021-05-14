Глава Рыбинска заработал в прошлом году почти 2,4 миллиона рублей

Опубликована декларация о доходах Дениса Добрякова и его замов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В прошлом году, согласно декларации, глава Рыбинска Денис Добряков заработал 2 миллиона 299 тысяч рублей.

У него в собственности находятся две квартиры в 91 и 41 квадратный метр, небольшой дом, площадь которого 35 квадратов, земельный участок в 960 квадратов и баня. Денис Добряков имеет право пользования квартирой в 38,5 квадратных метров.

Автопарк у главы второго по величине города Ярославской области довольно разнообразный: автомобиль «Тойота Лексус GX 460», снегоход, трицикл и два прицепа.

Два заместителя Дениса Добрякова – Алексей Старухин и Александр Ермилов по доходам в 2020 году обошли своего руководителя. Алексей Старухин за прошлый год задекларировал доход чуть больше 5 миллионов рублей, а Александр Ермилов – в 2 миллиона 842 тысячи.

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