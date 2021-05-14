Ярэнерго ремонтирует и обновляет электрические сети 0,4-10 кВ

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

С целью минимизации сбоев в электроснабжении потребителей филиал «Россети Центр Ярэнерго» реализует масштабный перечень мероприятий по капитальному ремонту и техническому перевооружению распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ.

Работы ведутся в рамках комплексной программы Ярэнерго по улучшению качества и надёжности электроснабжения в населённых пунктах Ярославской области с учётом их развития на 2021 год, разработанной совместно с главами муниципальных образований и согласованной с департаментом ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области.

За 4 месяца этого года энергетики отремонтировали свыше 65 километров воздушных линий 0,4-10 кВ во всех 17 муниципальных районах Ярославской области, а в Тутаевском районе еще и выполнили реконструкцию трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ «176 Подольское», осуществляющей электроснабжение деревни Подольское.

На текущий момент произведена замена и выправка около шестисот опор линий электропередачи (ЛЭП), выполнена перетяжка порядка 23 километров провода. От древесно-кустарниковой растительности расчищено более двухсот гектар просек. Также энергетики заменили свыше девятисот изоляторов на ЛЭП.

Программа по повышению качества и надежности электроснабжения предусматривает все необходимые мероприятия для поддержания высокого уровня надежности работы и подготавливает электросетевой комплекс к предстоящей зиме. При этом основной объем работ по ремонту и реконструкции электрооборудования запланирован с апреля по сентябрь.