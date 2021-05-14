В Ярославле на улице Пушкина заделали провал Фото: Мэрия Ярославля

Специалисты «Водоканала» убрали провал на улице Пушкина в Ярославле. Напомним, на дороге, которая в прошлом году была отремонтирована по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».

- На улице Пушкина проходят сети АО «Ярославльводоканал». Специалисты выехали на место, обследовали территорию. Утечек и проблем на сетях выявлено не было. Однако провал мог негативно повлиять на проходящие рядом коммуникации, поэтому сотрудники компании оперативно его ликвидировали – засыпали песком, щебнем и заасфальтировали, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

И даже сразу нанесли разметку на «заплатку».

Тем не менее, почему асфальт вдруг провалился, до сих пор не ясно. Как сказали в пресс-службе мэрии, и специалисты департамента городского хозяйства, и сотрудники «Водоканала» сейчас ищут причины.