В Ярославле строят детские сады и школу в микрорайоне "Сокол"

В ярославском «Соколе» строят детские сады и школу Фото: Мэрия Ярославля

В ярославском микрорайоне Сокол строят два детских сада, в каждом по 220 мест. Сейчас ведутся работы по кладке кирпича и обустройству наружных сетей. Помимо этого, на улице Чернопрудной возводится школа на 750 человек. На данный момент строители занимаются внутренней отделкой помещений.

- Микрорайон активно застраивается, заселяется молодыми семьями. Здесь есть острая необходимость в социальных объектах. К концу года мы планируем ввести все три объекта в эксплуатацию и снять ненужную нагрузку с родителей. Сейчас некоторые жители микрорайона возят детей в садики и школы в другие районы, и это очень неудобно для родителей, - пояснил мэр города Владимир Волков.