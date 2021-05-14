В Ярославской области построят новые очистные сооружения Фото: Правительство Ярославской области

В Данилове до конца этого месяца в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» начнется постройка очистных сооружений водоснабжения. Строительство обойдется в 143 миллиона рублей.

В правительстве Ярославской области рассказали, что производительность новой станции в Данилове составит 3600 кубометров в сутки. Объект будет состоять из насосной станции второго подъема и резервуара чистой воды. Процесс полностью автоматизируют, постоянного присутствия персонала не потребуется.

Сдать объект подрядчик должен в декабре 2022 года.

Очистные сооружения возводятся по федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда». В рамках этого проекта в 2020 году уже начала работать станция водоподготовки в селе Купанском. В этом году завершится строительство в Красных Ткачах. Также в 2021 начались работы по постройке очистных сооружений водоснабжения в Пошехонье.