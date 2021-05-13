Опасная белая жидкость: токсичность воды в водоеме Ярославского района превышена в 40 раз Фото: Правительство Ярославской области

В конце апреля жители деревни Городищи Ивняковского поселения забили тревогу: из двух пластиковых емкостей, которые неизвестно кто привез на берег пруда, в воду вытекала непонятная белая субстанция. На место выехали специалисты департамента охраны окружающей среды: информация о несанкционированном размещении контейнеров подтвердилась. В районе загрязнения взяли пробы воды и почвы.

- Исследованная проба природной воды обладает острой токсичностью, безвредная кратность разбавления – 40 раз, – пояснила директор ГБУ «Центр охраны окружающей среды» Екатерина Березина.

И тут уже по факту загрязнения почвы свою проверку начала Ярославская природоохранная прокуратура. Кто разместил контейнеры, выяснить предстоит полицейским района. Нарушителю, когда его установят, грозит штраф до 300 тысяч рублей.

– Территория, на которой размещены контейнеры, является муниципальной, поэтому материалы обследования направлены в администрации Ивняковского сельского поселения и Ярославского района. Органам местного самоуправления нужно утилизировать опасное вещество, – уточнил председатель комитета государственного экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.