В Ярославле пройдет «Ночь музеев»: что и где можно посмотреть? Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Ярославль присоединяется к международной акции «Ночь музеев». 15 мая у ярославцев будет уникальная возможность посетить музеи ночью и увидеть что-то необычное. В 2021 году тема мероприятия – «Больше, чем музей». Организаторы хотят показать, что ценны не только экспонаты, которые хранятся в различных местах, но и сами здания, где располагаются музеи, имеют историческую и культурную значимость.

- Каждый посетитель в эту ночь услышит много новых звучаний, скрытых в экспонатах и пронизывающих выставки. Прочность, пластичность, непроницаемость, твердость - все эти характеристики позволили металлу стать ключевым материалом для создания орудий труда, оружия, техники. Что общего между культурой, металлом и его неповторимым звучанием гости узнают на нашем перформансе «Зов металла», - рассказала заместитель директора музея истории города Наталья Королева.

В мэрии города рассказали, что мероприятий запланировано очень много: от экспериментальной уличной выставки «Металл в коллекции музея» до интригующей локации «Тайны медицинского инструмента». Мастер-класс по кузнечному ремеслу покажет Дмитрий Игумнов - кузнец мастерской «Трест хитрого лиса» из Мышкинского района Ярославской области. На интерактивной локации «Стрелецкая слобода» развернутся тир и фотозона, здесь же можно будет получить уроки фехтования. Один из ярославских купцов проведет гостей по необычному маршруту «Металлические символы Ярославля». Выставка «Такое разное детство» ночью превратится в пионерский лагерь для взрослых. Инсталляция «Музейный металлолом» напомнит, как стремительно в нашу жизнь входили те или иные металлические предметы, как быстро выходили из обращения, а многие из них становились музейными экспонатами.

Акция «Музей с акцентом» пройдет в доме-музее Максима Богдановича с 18.00 до 21.00 по адресу Чайковского, 21. В год 130-летия со дня рождения классика белорусской литературы посетителей ждут увлекательные мастер-классы по созданию белорусской вытинанки, росписи фигурки аиста - символа счастья. Ярославцы смогут окунуться в белорусский быт: померить национальные костюмы и поговорить по-белорусски.

Помимо всего этого, занимательная программа ждет ярославцев в музее-заповеднике: квесты, концерты, мастер-классы и лекции. Вход на территорию музея с 20:00 - свободный. Большая часть программ - бесплатная.

В правительстве области рассказали, что в музее зарубежного искусства вечер начнется с гастрономического тура в Нидерланды. Гости познакомятся с жизнью средневековой Европы, отраженной в живописи великих мастеров. Завершится путешествие на Востоке, колорит которого подчеркивают вазы из слоновой кости, японская гравюра и шелковые вышивки ручной работы. Посетить «Ночь музеев» можно по сеансам, которые начинаются в 19.00, 20.20 и 21.40. Музыкальные произведения разных стран для гостей исполнят скрипачка Марина Никифорова и гитаристы Вячеслав Смирнов.

В регионе также пройдут различные выставки и творческие выступления.

В Музей-заповеднике Н.А. Некрасова «Карабиха» все желающие смогут погрузиться в атмосферу русской провинциальной дворянской усадьбы XIX века. Праздничная программа «Карабиха усадебная Open Air», посвященная Международному дню музеев, начнется в 11.00 и завершится вечерним приемом.

Ростовский кремль ждет гостей с 10.00 до 20.30. В программе, помимо выставок и экспозиций, посещение смотровой площадки водяной башни, музейный кинотеатр, мастер-классы по финифти, росписи керамики, декупажу и звонарскому искусству. Гостей ждут концерт колокольных звонов и субботний парад городского муниципального оркестра, который пройдет от Городского сада до Ростовского кремля.

В музее-заповеднике Переславля с 21.00 до полуночи будет проходить программа «Для тех, кто не спит», рассчитанная на молодежную и взрослую аудиторию. Коллекционер, создатель частного Музея радио Геннадий Семенов расскажет об эволюции развития отечественных и зарубежных радиоприемников.

В Рыбиснке можно будет увидеть экспозиции "Оттепель", "Священная война" и "Река времени". А также в музее Мологского края посетителей ждет экскурсия об истории этого города.