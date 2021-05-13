В Ярославле из окна выпал трехлетний мальчик

Трехлетний мальчик выпал с пятого этажа. Фото: Михаил ФРОЛОВ

12 мая в Ярославле из окна многоэтажки выпал трехлетний мальчик. Квартира, в которой живет малыш, находится на пятом этаже. Дома в момент ЧП с ребенком была мама, но она не успела спасти его от падения.

К счастью, мальчик выжил. Спасла крыша балкона этажом ниже, на которую и приземлился малыш. Сейчас он находится в больнице с травмами.

- В настоящее время полицейские проводят проверки и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Нужно понимать, что в силу возраста ребенок не осознает всю опасность происходящего с ним, и только взрослые способны оградить его от трагедии, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

Но это не единственный случай падения детей с высоты за последние дни. 8 мая в Ярославле восьмилетний школьник забрался на стройку здания и сорвался с нее. Его госпитализировали с травмами.