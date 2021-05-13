В ООО «Транснефть – Балтика» определены победители конкурса «Лучший по профессии»

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

В ООО «Транснефть – Балтика» завершился второй этап конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии». В нем приняли участие 80 сотрудников общества.

Конкурсанты соревновались по 13 ключевым направлениям профессиональной деятельности, обеспечивающим надежную и безопасную транспортировку нефти и нефтепродуктов. Цель мероприятия - повышение престижа рабочих профессий и уровня профессионального мастерства.

Участники демонстрировали теоретические знания и практические навыки. Впервые в рамках конкурса проводился «экскаваторный биатлон»: операторы должны были открыть ковшом пробку стеклянной бутылки. Охранники преодолевали полосу препятствий, искали «незаконные врезки» в трубопроводы, оказывали оперативную помощь в ликвидации условных пожаров.

Профессиональные конкурсные комиссии оценивали скорость и точность выполнения заданий, а также соблюдение норм и правил охраны труда и промышленной безопасности. Мероприятия проходили на нескольких площадках Ленинградского, Новгородского и Ярославского районных нефтепроводных управлений с соблюдением требований по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

Победители второго этапа будут представлять общество в финале конкурса профессионального мастерства ПАО «Транснефть».