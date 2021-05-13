За время пандемии ярославцы сократили время в соцсетях и перешли на видеосервисы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число гостей на популярных интернет-площадках в среднем выросло вдвое, но основное внимание пользователей завоевали платформы с видеоконтентом: именно здесь жители теперь проводят больше всего времени.

Специалисты big data Tele2 проанализировали статистику 10 развлекательных и полезных интернет-платформ и приложений, через которые ежедневно проходит больше всего дата-трафика. В выборку вошли соцсети, мессенджеры, сервисы для просмотра видеоконтента, прослушивания музыки и навигации.

Оказалось, что прошедший год поменял интересы ярославских клиентов оператора. Так, в начале пандемии – в марте и апреле 2020 года, первую строку рейтинга уверенно занимала соцсеть «ВКонтакте», где помимо основных функций можно узнавать новости в тематических пабликах и слушать музыку. Но уже осенью прошлого года ее вытеснили на третье место площадки YouTube и Instagram соответственно, которые характерны наличием развлекательного и обучающего видеоконтента.

Вместе с «ВКонтакте» вниз, на четвертую позицию, сместились и «Одноклассники». К сегодняшнему дню объем трафика на YouTube и в Instagram вырос более чем в 4 раза, тогда как показатели упомянутых соцсетей в среднем упали вдвое.

Вопреки этим трендам, трафик на другой соцсети – Facebook, ориентированной на деловую аудиторию, возрос в 8 раз. Площадка поднялась в общем рейтинге на одну позицию, но тем не менее заняла лишь пятое место, сразу за «Одноклассниками». Можно сделать вывод, что жители стали чаще вести через интернет рабочие переговоры и налаживать в Сети новые бизнес-контакты.

Если говорить про мессенджеры, то здесь картина осталась без изменений. Больше всего абоненты общаются через WhatsApp. Второе место по-прежнему у Viber. Любопытно, что в пандемию трафик резко увеличился на обеих площадках, но Viber вырос более агрессивными темпами, сократив отрыв от конкурента вдвое.

В исследовании были использованы данные об активности клиентов, отвечающих двум условиям: они являются постоянными пользователями мобильного интернета и обладают устройствами с технологией 4G, сообщает пресс-служба оператора.