Российское общество «Знание» выходит на новый уровень

В советское время ярославцы очень любили посещать лекции, проводимые обществом «Знание». В лихие 1990-е оно пыталось перестроиться и после познавательных лекций демонстрировали популярные американские кинофильмы. Но с развитием новых технологий у ярославцев интерес к этому обществу угас и возродить его долго не получалось. Но время не стоит на месте и теперь «Знание» ждет перезагрузка. Помогут в этом новое руководство и сильный наблюдательный совет Российского общества «Знание». Участники III съезда организации, который прошел в Москве 12 мая, приняли соответствующие управленческие решения.

Общество возглавил победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль. В марте этого года именно он предложил создать современную технологическую платформу, которая будет базироваться на советских просветительских опыте и традициях. С этой инициативой он обратился к Президенту России Владимиру Путину.

Идея была поддержана. Уже в апреле в послании Федеральному собранию Владимир Путин заявил о перезапуске общества «Знание» в современном – цифровом – формате.

Итогом перезагрузки стало и формирование сильного наблюдательного совета. Главой его был избран Сергей Кириенко. Также в набсовет вошли министр просвещения Сергей Кравцов, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, глава Росмолодежи Александр Бугаев и президент Российской академии наук Александр Сергеев.