Ярославцы принесли цветы к часовне в память о погибших в Казани Фото: Мэрия Ярославля

Ярославцы, в память о погибших детях и педагогах, погибших во время нападения на казанскую гимназию, принесли цветы и свечи к часовне Казанской иконы Божией Матери. Память погибших почтили минутой молчания.

- Трагедия в Казани болью и скорбью отозвалась в сердцах каждого. Учителя, дети и родители средней школы № 4 скорбят по погибшим детям и педагогам гимназии №175 города Казани. Соболезнуя родным, близким и коллегам погибших, мы почтили память возложением цветов у часовни Казанской иконы Божьей матери, - сказала директор школы № 4 Валентина Лапотникова.

В гимназии №175 Казани погибли девять человек, больше 20 пострадали. Ученики рассказали Комсомольской правде о пережитой трагедии.