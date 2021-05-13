Гроза и сильный ветер: МЧС опубликовало экстренное предупреждение для ярославцев

МЧС опубликовало экстренное предупреждение для ярославцев Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

МЧС по Ярославской области опубликовало экстренное предупреждение: сегодня, 13 мая, в некоторых районах региона будет неспокойно. Ожидаются гроза и сильный ветер, порывы которого периодически могут достигать 15 метров в секунду.

Так что, будьте аккуратнее. Возможны обрывы проводов, обрушения слабоукрепленных конструкций, строительных кранов, а также нарушения в системе ЖКХ.

Ранее синоптики рассказали, что ждать ярославцам от погоды на этой неделе. Гроза ожидается еще в субботу, 15 мая.