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Общество13 мая 2021 11:16

Гроза и сильный ветер: МЧС опубликовало экстренное предупреждение для ярославцев

Ухудшение погоды ожидается сегодня, 13 мая
Полина Вачнадзе
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МЧС опубликовало экстренное предупреждение для ярославцев

МЧС опубликовало экстренное предупреждение для ярославцев

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

МЧС по Ярославской области опубликовало экстренное предупреждение: сегодня, 13 мая, в некоторых районах региона будет неспокойно. Ожидаются гроза и сильный ветер, порывы которого периодически могут достигать 15 метров в секунду.

Так что, будьте аккуратнее. Возможны обрывы проводов, обрушения слабоукрепленных конструкций, строительных кранов, а также нарушения в системе ЖКХ.

Ранее синоптики рассказали, что ждать ярославцам от погоды на этой неделе. Гроза ожидается еще в субботу, 15 мая.