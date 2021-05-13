В Ярославле на улице, отремонтированной по нацпроекту, провалился асфальт. ФОТО: Иван Сазонов, группа "Дороги Ярославля"

Никогда такого не было – и вот опять: на улице Пушкина в Ярославле провалился асфальт. ЧП произошло на пешеходном переходе у площади Волкова.

- Портал на улице имени Пушкина открыт! – пишет в «Фейсбуке» автор фото Иван Сазонов.

Примечательно то, что ремонт здесь прошел не так давно – в 2020 году. Дорогу делали по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Однако хорошо видно, что ни о безопасности, ни о качестве здесь речь не идет…

Как пояснили в мэрии Ярославля, специалисты будут устанавливать причины провала и устранять дефект. После чего асфальт восстановят.