В Ярославской области увеличили выплаты на детей от 3 до 7 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты Ярославской областной думы внесли изменение в закон, который касается ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет. Новые размеры пособий определены указом президента РФ от 10 марта и будут зависеть от среднедушевого дохода семьи.

- Теперь, в зависимости от этого показателя, размер выплат составит 50%, 75% или 100% величины прожиточного минимума на ребенка. Максимальный размер – 10959 рублей, - пояснил заместитель директора регионального департамента труда и социальной поддержки населения Дмитрий Аминов.

Чтобы получить господдержку, необходимо подать заявление. Уточняется, что перерасчет будет сделан с 1 января этого года. Заявления начали поступать с 30 апреля, рассматривают их в течение 30 дней.

По расчетам органов социальной защиты, в 2021 году 2786 человек получат ежемесячную денежную выплату в размере 5479 рублей, 2153 получателя – по 8 219 рублей, 25 839 получателей – по 10 959 рублей.

На это понадобиться более 3,8 миллиардов рублей, из них 2,6 - средства федерального бюджета.