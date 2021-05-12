В Ярославле нашли пропавшего 10-летнего мальчика

Пропавшего ребенка нашли. Фото: "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" "

В Ярославле нашли 10-летнего Павла Копосова. Утром 12 мая он вышел из дома в Заволжском районе и не вернулся, родители забили тревогу.

К поиску ребенка подключились следственный комитет, полиция и волонтеры. Спустя пары часов поисков мальчика нашли.

- Найден, жив! Всем огромное спасибо за помощь и распространение информации, - объявили в сообществе «ЯрСпас».

Как оказалось, Павел и раньше уходил из дома.

- Да, мальчик с Резинотехники. Ранее уходил, но слава Богу обошлось, - поделилась ярославна в группе «ЯрСпас».