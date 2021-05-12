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Общество12 мая 2021 19:46

В Ярославле пропал 10-летний мальчик

Ребенок ушел из дома сегодня, 12 мая
Влада Красоткина
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В Ярославле ищут 10-летнего Павла Копосова. Мальчик утром ушел из дома в Заволжском районе и до сих пор не вернулся, о его местоположении ничего не известно.

Павел ростом 162 сантиметра, плотного телосложения, короткие русые волосы.

Был одет в темно-синюю футболку с изображением людей, в такого же цвета спортивные штаны и синие кроссовки. При себе имел черный рюкзак.

Если вы видели Павла или знаете о его местонахождении, позвоните в полицию по номеру 02, 102 или 112 или на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас» - 8-910-964-08-38.