В Ярославле 15 мая ограничат проезд для машин

Дети проедут на велосипедах по Ярославлю.
Фото: Михаил ПАТЛИС
В Ярославле 15 мая пройдет детский областной велопробег, поэтому в городе с 10 часов и до 14 часов будет ограничено движение для велосипедистов, которые не участвуют в соревнованиях , а также для машин.
- Ограничение движения планируется на участке улиц Подзеленья, Которосльная набережная (нижний ярус), Волжская набережная (средний ярус), - рассказали в мэрии Ярославля.
Кроме этого на вышеперечисленных участках будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.