В Ярославле 15 мая ограничат проезд для машин

Дети проедут на велосипедах по Ярославлю. Фото: Михаил ПАТЛИС

В Ярославле 15 мая пройдет детский областной велопробег, поэтому в городе с 10 часов и до 14 часов будет ограничено движение для велосипедистов, которые не участвуют в соревнованиях , а также для машин.

- Ограничение движения планируется на участке улиц Подзеленья, Которосльная набережная (нижний ярус), Волжская набережная (средний ярус), - рассказали в мэрии Ярославля.

Кроме этого на вышеперечисленных участках будет запрещена остановка и стоянка автомобилей.