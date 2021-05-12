В центре Ярославля маршрутка въехала в «Мерседес»

"Гелик" перевернуло на бок после столкновения с маршруткой. Фото: "Подслушано у водителей. Ярославль"

15 мая в Ярославле произошло самое обсуждаемое ДТП за последние месяцы. Противоположности притягиваются - на съезде с Юбилейной площади напротив ДК Добрынина столкнулись Mercedes-AMG G63 и 85-я маршрутка.

В аварии очевидцы обвинили хозяина «Гелика», который, по их словам, не пропустил общественный транспорт. Но карма не дремлет и мгновенно напомнила о грешке.

- Ехал ПАЗик через площадь,

Видит с боку Гелик чешет,

Не по правилам, конечно,

Что же делать? Угол режет...

Двинула ему маршрутка

Сходу, слету по хребтине...

Немец чахлый оказался

Завалился на бочину...

Вот лежит теперь, скучает

Не на солнышке, в теньке,

Полицейских поджидает

На асфальтном островке... , - сочиняют стихи жители в группе «Подслушано у водителей. Ярославль».

- Ну, за 20 лямов, как хочу так и езжу. Где красный, там для меня зеленый, где второстепенка, для меня главная, - продолжают негодовать ярославцы.

- Тема номер один, - подытожил житель.

Кто пострадал в аварии больше: «немец» за 20 миллионов или не менее дешевый ПАЗик - судить непросто. Одно ясно, лихач усугубил ситуацию с общественным транспортом Ярославля, с которым и так туго.