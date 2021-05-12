В Ярославле задержан наркоторговец с семью свертками мефедрона Фото: Алексей БУЛАТОВ

37-летний житель Ярославля был задержан сотрудниками Росгвардии на улице Автозаводской. Во время обыска у мужчины нашли семь свертков с наркотиками.

- В результате исследовании установлено, что в свертках находился мефедрон общей массой более 5 граммов, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Наркотические вещества собирались сбывать при помощи «закладок».

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере». По ходатайству следствия судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.