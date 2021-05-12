В ярославском зоопарке фламинго вышли из теплого укрытия на улицу

Погода позволила птицам открыть летний сезон. Скриншот с видео, группа "Ярославский зоопарк" ВКонтакте

В ярославском зоопарке из своего теплого жилища на улицу вышли розовые фламинго. До этого теплолюбивые птицы любовались весной и дышали свежим воздухом из окон зимнего домика, ожидая теплой погоды. И вот наконец-то фламинго покинули свое укрытие и вышли на улицу.

- Сначала самые смелые фламинго неспешно, аккуратно выходили на открытое пространство, а потом со всех ног остальные весело догоняли друг друга. Когда оказались у воды, счастью не было предела, кто-то аккуратно заходил в воду, кто-то с разбега прыгал, а некоторые даже залетали в любимый водоем, по которому соскучились за долгую зиму, - рассказали сотрудники зоопарка на странице в соцсети ВКонтакте.