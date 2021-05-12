В Рыбинске сотрудница банка перевела телефонным мошенникам 1,2 миллиона рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Рыбинске от действий лже-сотрудников банка пострадала настоящая сотрудница финансовой организации. Как и остальным жертвам телефонного мошенничества ей позвонили и сообщили о подозрительных движениях денег на ее счете. После чего рекомендовали перевести все средства на «безопасный счет».

И сотрудница банка, которая прекрасно знала о подобных махинациях, выполнила все требования звонивших. Несколькими транзакциями она перевела злоумышленникам 1,2 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.