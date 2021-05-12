В Ярославле под трамвай попала женщина. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Сегодня, 12 мая, в Дзержинском районе под трамвай попала женщина. ЧП произошло возле дома №11 на улице Труфанова. Как сообщают очевидцы, пострадавшую отвезли в больницу на скорой помощи. Какие именно травмы получила женщина, пока не уточняется.

- Сама езжу на работу через этот переход. И все время без мата не обходится. Люди ходят прямо по рельсам. Не глядя, едет машина или трамвай. Там очень оживленное движение. Люди, берегите себя. Не ходите по путям, и дорогу переходите по пешеходному переходу, а не по диагонали, - просит горожан Екатерина Носухина.

- Сколько раз видела, как пенсионеры спешат и на светофор не смотрят, и по сторонам тоже. Люди, расскажите своим бабушкам и дедушкам о правилах перехода. Они не бессмертные, а из-за их безответственности страдают посторонние, да и родным не сладко, - пишет Дарья Гордеева.