В Рыбинске в гаражном кооперативе нашли снаряд. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области

В Рыбинске местные жители обнаружили боеприпас – он находился в пруду около гаражного кооператива. Обеспокоенные рыбинцы позвонили в полицию: весь покрытый ржавчиной, внешне снаряд хоть и не вызывал опасений, но не известно, что скрывалось внутри.

На место выехали взрывотехники ОМОН регионального управления Росгвардии. Они определили, что найденный предмет – 82-миллиметровый снаряд примерно 50-х годов.

Правоохранители увезли боеприпас на полигон и там уничтожили.